Восторгова (Зайцева) Мария Петровна
Место рожденияс. Марфино, Краснополянский район, Московская обл.
Дата рождения21.06.1912
Дата смерти18.09.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1912
Бракосочетание
17.05.1937
Супруг(-а): Дмитрий Павлович Восторгов
Рождение ребёнка
21.02.1938
Дочь: Прохорова (Восторгова) Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Восторгов Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
22.07.1939
Сын: Восторгов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Восторгов Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
16.09.1948
Дочь: (Восторгова) Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Восторгов Дмитрий Павлович
Смерть
18.09.1991
Похороны
После 18.09.1991