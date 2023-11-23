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Восторгова (Зайцева) Мария Петровна

Место рождения

с. Марфино, Краснополянский район, Московская обл.

Дата рождения

21.06.1912

Дата смерти

18.09.1991

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1912

Отец: Зайцев Петр Ефимович

Мать: Зайцева (Царева) Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
17.05.1937

Муж: Восторгов Дмитрий Павлович

Супруг(-а): Дмитрий Павлович Восторгов
Рождение ребёнка
21.02.1938

Дочь: Прохорова (Восторгова) Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Восторгов Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
22.07.1939

Сын: Восторгов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Восторгов Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
16.09.1948

Дочь: (Восторгова) Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Восторгов Дмитрий Павлович

Смерть
18.09.1991
Похороны
После 18.09.1991

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