Мальцова Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Сын: Мальцов Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Мальцов Сергей
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Мальцов Иоанн Сергеевич
Отец ребёнка: Мальцов Сергей
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Мальцов Сергей
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Мальцов Сергей
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Наталия Сергеевна
Отец ребёнка: Мальцов Сергей
Место жительства
1906
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мальцов Сергей
Смерть
Неизвестно