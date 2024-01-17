Мальцова Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцова Наталия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Мальцов Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Мальцов Сергей

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Мальцов Иоанн Сергеевич

Отец ребёнка: Мальцов Сергей

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Мальцов Сергей

Рождение ребёнка
1903

Сын: Мальцов Симеон Сергеевич

Отец ребёнка: Мальцов Сергей

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Наталия Сергеевна

Отец ребёнка: Мальцов Сергей

Место жительства
1906
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцов Сергей

Смерть
Неизвестно
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