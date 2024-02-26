Андрей Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Иван Фадеев (Ич)
Мать: Анна Иванова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Петрова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Устинья Андреева (Вна)
Мать ребёнка: Анна Петрова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Акулина Андреева (Вна)
Мать ребёнка: Анна Петрова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Ксения Андреева (Вна)
Мать ребёнка: Анна Петрова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Лукерья Андреева (Вна)
Мать ребёнка: Анна Петрова (Вна)
Смерть
Неизвестно