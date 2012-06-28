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Рогова Дарья Витальевна
Рогова Дарья Витальевна
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Место рождения
Курган
, город Курган, Курганская область
Дата рождения
28.06.2012
Пол
Женский
Отец
Рогов Виталий Леонидович
1988 г.р.
Мать
Рогова (Коваленкова) Юлия Александровна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.2012
Отец:
Рогов Виталий Леонидович
Мать:
Рогова Юлия Александровна
Курган
, город Курган, Курганская область
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