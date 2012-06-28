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Рогова Дарья Витальевна

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

28.06.2012

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.2012

Отец: Рогов Виталий Леонидович

Мать: Рогова Юлия Александровна

Курган, город Курган, Курганская область
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