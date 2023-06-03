Семенов Григорий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1862
Сын: Григорьев Леонтий Григорьевич
Мать ребёнка: Семенова Наталья Артемьева
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
крестные: государственный крестьянин Карп Быстров и Евдокия Артемьева Быстрова
Бракосочетание
Неизвестно
Билетный солдат
Смерть
Неизвестно