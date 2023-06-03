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Семенов Григорий Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1862

Сын: Григорьев Леонтий Григорьевич

Мать ребёнка: Семенова Наталья Артемьева

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
крестные: государственный крестьянин Карп Быстров и Евдокия Артемьева Быстрова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Наталья Артемьева

Билетный солдат
Смерть
Неизвестно