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Копаев Николай Алексеевич
Копаев Николай Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Пол
Мужской
Отец
Копаев Алексей
Мать
Копаева (Ишкова) Акулина Семеновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Копаев Алексей
Мать:
Копаева Акулина Семеновна
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