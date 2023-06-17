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Копаев Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Копаев Алексей

Мать: Копаева Акулина Семеновна