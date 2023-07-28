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Пелагея Васильева

Место рождения

Дмитровка, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1843 г.р.
1844 г.р.
Около 1845 г.р.
Около 1853 г.р.
Около 1855 г.р.

Добавил:

НМ
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Место
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Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитровка, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Аграфена Зотова

Отец ребёнка: Изот (Зотик) Феоктистов

Рождение ребёнка
28.04.1844

Дочь: Мавра Зотова

Отец ребёнка: Изот (Зотик) Феоктистов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Тимофей Зотов

Отец ребёнка: Изот (Зотик) Феоктистов

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Филипп Зотов

Отец ребёнка: Изот (Зотик) Феоктистов

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Кузьма Зотов

Отец ребёнка: Изот (Зотик) Феоктистов

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино