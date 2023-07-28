Пелагея Васильева
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Аграфена Зотова
Отец ребёнка: Изот (Зотик) Феоктистов
Рождение ребёнка
28.04.1844
Дочь: Мавра Зотова
Отец ребёнка: Изот (Зотик) Феоктистов
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Тимофей Зотов
Отец ребёнка: Изот (Зотик) Феоктистов
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Филипп Зотов
Отец ребёнка: Изот (Зотик) Феоктистов
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Кузьма Зотов
Отец ребёнка: Изот (Зотик) Феоктистов
Смерть
Неизвестно
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино