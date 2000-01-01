Костюкова (Аликова) Валентина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюкова (Аликова) Валентина Афанасьевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Аликов Афанасий

Мать: Аликова Юлия

Россия
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костюков Виктор Иванович

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костюков Виктор Иванович

станица Спокойная, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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