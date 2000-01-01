Костюкова (Аликова) Валентина Афанасьевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Аликов Афанасий
Мать: Аликова Юлия
Россия
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костюков Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костюков Виктор Иванович
станица Спокойная, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно