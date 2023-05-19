Александров Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександров Михаил Васильевич

Александров Михаил Васильевич

Место рождения

Воронье, Судиславский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронье, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close