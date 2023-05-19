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Александров Михаил Васильевич
Александров Михаил Васильевич
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Место рождения
Воронье
, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Дата рождения
1921
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Воронье
, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Ярославль
, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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