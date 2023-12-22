Татьяна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1822 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.12.1838
Отец ребёнка: Трофим Спиридонов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Дарья Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Спиридонов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Устинья Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Спиридонов
Смерть
1822 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область