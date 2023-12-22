Татьяна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1822 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1838

Сын: Шкарин Данила Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Спиридонов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Дарья Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Спиридонов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Устинья Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Спиридонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Спиридонов

Смерть
1822 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
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