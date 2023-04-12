Киреева (Крючкова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева (Крючкова) Валентина

Место рождения

Бегичево, щекинского р-на, Тульской области

Дата рождения

Около 19.04.1941

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.04.1941

Отец: Крючков Павел

Мать: Крючкова Евгения

Бегичево, щекинского р-на, Тульской области
Рождение ребёнка
20.08.1965

Сын: Киреев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Киреев Николай Павлович

Рождение ребёнка
15.08.1967

Сын: Киреев Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Киреев Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Николай Павлович

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