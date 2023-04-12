Киреева (Крючкова) Валентина
Место рожденияБегичево, щекинского р-на, Тульской области
Дата рожденияОколо 19.04.1941
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.04.1941
Отец: Крючков Павел
Мать: Крючкова Евгения
Бегичево, щекинского р-на, Тульской области
Рождение ребёнка
20.08.1965
Сын: Киреев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Киреев Николай Павлович
Рождение ребёнка
15.08.1967
Сын: Киреев Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Киреев Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно