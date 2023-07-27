Филиппович (Шелехова) Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1973
Рождение ребёнка
09.09.1996
Сын: Филиппович Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Филиппович Алексей
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Филиппович Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филиппович Алексей