Филиппович (Шелехова) Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппович (Шелехова) Ольга Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1973

Отец: Шелехов Анатолий Алексеевич

Мать: Шелехова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
09.09.1996

Сын: Филиппович Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Филиппович Алексей

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Филиппович Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппович Алексей