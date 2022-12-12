Гавриленко (Григоровская) Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.01.?
Дата смерти2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1965
Дочь: Чулина Маргарита Евгеньевна
Отец ребёнка: Гавриленко Евгений Викторович
Рождение ребёнка
30.04.1970
Дочь: Гавриленко Юлия Евгеньевна
Отец ребёнка: Гавриленко Евгений Викторович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2012