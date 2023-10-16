Николаевский (Вьялкин) Иван Иларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
1859
Сын: Николаевский (вьялкин) Феодор Иванович
Мать ребёнка: Николаевская Надежда Иосифовна
Рождение ребёнка
13.05.1872
Сын: Николаевский (вьялкин) Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Николаевская Надежда Иосифовна
Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно