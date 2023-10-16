Николаевский (Вьялкин) Иван Иларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаевский (Вьялкин) Иван Иларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Николаевский (вьялкин) Иларион Александрович

Мать: Вьялкина Васса Васильевна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Николаевский (вьялкин) Феодор Иванович

Мать ребёнка: Николаевская Надежда Иосифовна

Рождение ребёнка
13.05.1872

Сын: Николаевский (вьялкин) Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Николаевская Надежда Иосифовна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаевская Надежда Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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