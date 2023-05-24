Ганна Анна Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганна Анна Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войцеховская Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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