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Косицына Светлана Борисовна
Косицына Светлана Борисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1963
Пол
Женский
Отец
Косицын Борис Анатольевич
1931 г.р.
Мать
Косицына (Панина) Галина Антоновна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1963
Отец:
Косицын Борис Анатольевич
Мать:
Косицына Галина Антоновна
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