Петрова (Кипер) Вера Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Кипер) Вера Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1950

Пол

Женский

Отец

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1950

Отец: Кирилов Вячеслав

Мать: Кипер Лидия Денисовна

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