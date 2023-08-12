Назаренко Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаренко Александр Иванович

Назаренко Александр Иванович

Место рождения

Свободное, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаренко Иван Иванович

Мать: Назаренко (Бехтер) Александра Акимовна

Свободное, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаренко Лидия

Рождение ребёнка
17.06.1967

Дочь: Яконова (Назаренко) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Назаренко Лидия

Рождение ребёнка
27.06.1973

Дочь: Кременчутская (Назаренко) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Назаренко Лидия

Смерть
Неизвестно
Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.