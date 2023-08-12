Назаренко Александр Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назаренко Лидия
Рождение ребёнка
17.06.1967
Дочь: Яконова (Назаренко) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Назаренко Лидия
Рождение ребёнка
27.06.1973
Дочь: Кременчутская (Назаренко) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Назаренко Лидия
Смерть
Неизвестно
Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край