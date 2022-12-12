Писарев Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.01.1868
Дата смертиОколо 1922
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1868
Отец: Писарев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1908
Сын: Писарев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Писарева Агафья Акимовна
Смерть
Около 1922
Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Умер в голодные годы 1921-1922 гг. Похоронен в общей могиле на кладбище в с. Красная Поляна