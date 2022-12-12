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Писарев Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.01.1868

Дата смерти

Около 1922

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Рождение
Около ?.01.1868

Отец: Писарев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1908

Сын: Писарев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Писарева Агафья Акимовна

Смерть
Около 1922
Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Умер в голодные годы 1921-1922 гг. Похоронен в общей могиле на кладбище в с. Красная Поляна
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