Михайлова (Курышева) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1928
Дата смерти11.01.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928
Отец: не указан
Рождение ребёнка
15.08.1951
Сын: Михайлов Николай Александрович
Отец ребёнка: Михайлов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
18.08.1954
Сын: Михайлов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Михайлов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
10.12.1956
Сын: Михайлов Валерий Александрович
Отец ребёнка: Михайлов Александр Яковлевич
Смерть
11.01.2006
Никифоровка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)