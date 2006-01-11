Михайлова (Курышева) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Курышева) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1928

Дата смерти

11.01.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928

Отец: не указан

Мать: Курышева Александра Ермолаевна

Рождение ребёнка
15.08.1951

Сын: Михайлов Николай Александрович

Отец ребёнка: Михайлов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
18.08.1954

Сын: Михайлов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Михайлов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
10.12.1956

Сын: Михайлов Валерий Александрович

Отец ребёнка: Михайлов Александр Яковлевич

Смерть
11.01.2006
Никифоровка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)