Заботин Павел
Место рожденияВерный
Дата рождения10.09.1904
Дата смерти04.04.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1904
Отец: Заботин Степан
Мать: Марина
Верный
Работа или профессия
С ?.10.1926
Алма-Ата
Инженер-капитан Алма-Атинский окружной воен. строит. отдел НКВД; Упр. ПВ НКВД, Казахская ССР | Медаль: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
25.07.1932
Дочь: Заботина Алла
Мать ребёнка: Красичкова Клавдия
Саратов, Россия
Смерть
04.04.1973
Алма-Ата
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Алма-Ата