Заботин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заботин Павел

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Место рождения

Верный

Дата рождения

10.09.1904

Дата смерти

04.04.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1904

Отец: Заботин Степан

Мать: Марина

Верный
Работа или профессия
С ?.10.1926
Алма-Ата
Инженер-капитан Алма-Атинский окружной воен. строит. отдел НКВД; Упр. ПВ НКВД, Казахская ССР | Медаль: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
25.07.1932

Дочь: Заботина Алла

Мать ребёнка: Красичкова Клавдия

Саратов, Россия
Смерть
04.04.1973
Алма-Ата
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Алма-Ата
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