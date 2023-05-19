Ермаков (Поликарпов) Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения29.01.1906
Дата смерти?.08.1981
ПолМужской
Отец
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ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1906
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.01.1928
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смена фамилии
25.01.1966
Сменил фамилию с Поликарпов на Ермаков. Решение Облисполкома по заявлению.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная служба
Неизвестно
Младший сержант, сержант, командир минометного расчета. Медаль за отвагу, Орден Красной Звезды, Медаль За отвагу. Ранение и контузия.
Место жительства
Неизвестно
Председатель колхоза
Смерть
?.08.1981