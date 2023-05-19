Ермаков (Поликарпов) Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаков (Поликарпов) Василий Андреевич

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Место рождения

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

29.01.1906

Дата смерти

?.08.1981

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1906

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ермакова Татьяна Павловна

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
28.01.1928

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смена фамилии
25.01.1966
Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Сменил фамилию с Поликарпов на Ермаков. Решение Облисполкома по заявлению.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
Неизвестно
Младший сержант, сержант, командир минометного расчета. Медаль за отвагу, Орден Красной Звезды, Медаль За отвагу. Ранение и контузия.
Место жительства
Неизвестно
Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Председатель колхоза
Смерть
?.08.1981
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