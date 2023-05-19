Жданова Евгения Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Жданова Хариесса Николаевна
Отец ребёнка: Жданов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Жданова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Жданов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Жданова Градислава Николаевна
Отец ребёнка: Жданов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Жданов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Жданова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Жданов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Жданова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Жданов Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно