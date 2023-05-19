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Жданова Евгения Григорьевна

Место рождения

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Жданова Хариесса Николаевна

Отец ребёнка: Жданов Николай Дмитриевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Жданова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Жданов Николай Дмитриевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Жданова Градислава Николаевна

Отец ребёнка: Жданов Николай Дмитриевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Жданов Алфей Николаевич

Отец ребёнка: Жданов Николай Дмитриевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Жданова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Жданов Николай Дмитриевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Жданова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Жданов Николай Дмитриевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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