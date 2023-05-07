Նիկալայ
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Միսակ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Գարեգին
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Երվանդ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Մարգարիտ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Սեզինգա
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно