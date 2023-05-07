Նիկալայ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Նիկալայ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

NS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Միսակ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Գարեգին

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Երվանդ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Մարգարիտ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Սեզինգա

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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