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Осинкин Мокий Онисифорович

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Место рождения

Тарасово, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

Между 1821 и 1822

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1822

Отец: Осинкин Онисифор Львович

Мать: Осинкина Александра Павловна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
21.09.1842

Сын: Осинкин Иона Мокиевич

Мать ребёнка: Осинкина Степанида Ивановна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
14.01.1844

Дочь: Татьяна Мокиевна

Мать ребёнка: Осинкина Степанида Ивановна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
25.05.1845

Сын: Осинкин Игнатий Мокиевич

Мать ребёнка: Осинкина Степанида Ивановна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
20.06.1849

Дочь: Феодосия Мокиевна

Мать ребёнка: Осинкина Степанида Ивановна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
20.06.1849

Сын: Осинкин Иван Мокиевич

Мать ребёнка: Осинкина Степанида Ивановна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
09.08.1850

Дочь: Наталья Мокиевна

Мать ребёнка: Осинкина Степанида Ивановна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
12.01.1852

Сын: Осинкин Павел Мокиевич

Мать ребёнка: Осинкина Степанида Ивановна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
24.05.1856

Дочь: Феодосия Мокиевна

Мать ребёнка: Осинкина Степанида Ивановна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
29.08.1858

Дочь: Марфа Мокиевна

Мать ребёнка: Осинкина Степанида Ивановна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
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