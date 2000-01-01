Осинкин Мокий Онисифорович
Место рожденияТарасово, Удмуртская Республика Россия
Дата рожденияМежду 1821 и 1822
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Между 1821 и 1822
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
21.09.1842
Мать ребёнка: Осинкина Степанида Ивановна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
14.01.1844
Дочь: Татьяна Мокиевна
Мать ребёнка: Осинкина Степанида Ивановна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
25.05.1845
Мать ребёнка: Осинкина Степанида Ивановна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
20.06.1849
Дочь: Феодосия Мокиевна
Мать ребёнка: Осинкина Степанида Ивановна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
20.06.1849
Мать ребёнка: Осинкина Степанида Ивановна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
09.08.1850
Дочь: Наталья Мокиевна
Мать ребёнка: Осинкина Степанида Ивановна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
12.01.1852
Мать ребёнка: Осинкина Степанида Ивановна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
24.05.1856
Дочь: Феодосия Мокиевна
Мать ребёнка: Осинкина Степанида Ивановна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
29.08.1858
Дочь: Марфа Мокиевна
Мать ребёнка: Осинкина Степанида Ивановна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно