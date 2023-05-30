Смирнова Анастасия Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Анастасия Ефремова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Смирнова Зиновия Иванова

Отец ребёнка: Смирнов Иван Фёдоров

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Смирнова Степанида Иванова

Отец ребёнка: Смирнов Иван Фёдоров

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иван Фёдоров

Смерть
Неизвестно