Смирнова Анастасия Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Смирнова Зиновия Иванова
Отец ребёнка: Смирнов Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Смирнова Степанида Иванова
Отец ребёнка: Смирнов Иван Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Иван Фёдоров
Смерть
Неизвестно