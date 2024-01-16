Тюменцева Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1835 ст.
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Тюменцева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Тюменцев Алексей Данилович
Рождение ребёнка
?.02.1838
Дочь: Тюменцева Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Тюменцев Алексей Данилович
Рождение ребёнка
10.08.1840
Сын: Тюменцев Петр Незаконорожденный
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно