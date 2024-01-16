Тюменцева Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюменцева Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1835 ст.

Муж: Тюменцев Алексей Данилович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Тюменцева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Тюменцев Алексей Данилович

Рождение ребёнка
?.02.1838

Дочь: Тюменцева Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Тюменцев Алексей Данилович

Рождение ребёнка
10.08.1840

Сын: Тюменцев Петр Незаконорожденный

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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