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Беспалов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Беспалова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Александр Александрович

Мать ребёнка: Беспалова Лидия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспалова Лидия Алексеевна

Смерть
Неизвестно