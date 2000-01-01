Голубев Афанасий Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1752
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1752
Отец: Голубев Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Голубев Василий Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Сын: Голубев Николай Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1817