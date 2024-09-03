Березин Аника Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти25.08.1865
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Березин Алексей Михеев
Мать: Березина Ирина Прохорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Березина Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Голдобина (Березин) Неонила Аникеева
Мать ребёнка: Березина Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Березин) Олимпиада Аникеева
Мать ребёнка: Березина Евдокия Петрова
Смерть
25.08.1865