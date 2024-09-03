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Березин Аника Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

25.08.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Березин Алексей Михеев

Мать: Березина Ирина Прохорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Голдобина (Березин) Неонила Аникеева

Мать ребёнка: Березина Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Березин) Олимпиада Аникеева

Мать ребёнка: Березина Евдокия Петрова

Смерть
25.08.1865

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