Пручкин Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти1999
ПолМужской
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Пручкин Василий Яковлевич
Мать: Пручкина Мария Петровна
Рождение ребёнка
?.12.1956
Сын: Пручкин Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Пручкина Антонина -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пручкин Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Пручкина Антонина -
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пручкина Антонина -
Смерть
1999