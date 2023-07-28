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Пручкин Анатолий Васильевич

Место рождения

Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Пручкин Василий Яковлевич

Мать: Пручкина Мария Петровна

Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.12.1956

Сын: Пручкин Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Пручкина Антонина -

Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пручкин Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Пручкина Антонина -

Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пручкина Антонина -

Смерть
1999