Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1078
Сын: Сергеев Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Сергеев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Сергеев Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно