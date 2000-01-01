Ковалев Серафим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Серафим Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Дарья Серафимовна

Мать ребёнка: Ковалева Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Дарья Серафимовна

Мать ребёнка: Ковалева Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Нина

Смерть
Неизвестно
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