Ангелина Зина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1910
Дата смерти03.06.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Эйдензон Владимир Израйлович
Отец ребёнка: Эйдензон Израиль Абрамович
г. Гурьев, Казахская ССР
Рождение ребёнка
13.04.1937
Сын: Эйдензон Леонид Израйлович
Отец ребёнка: Эйдензон Израиль Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1989
г. Гурьев, Казахская ССР