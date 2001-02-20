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Ангелина Зина Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1910

Дата смерти

03.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Эйдензон Владимир Израйлович

Отец ребёнка: Эйдензон Израиль Абрамович

г. Гурьев, Казахская ССР
Рождение ребёнка
13.04.1937

Сын: Эйдензон Леонид Израйлович

Отец ребёнка: Эйдензон Израиль Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эйдензон Израиль Абрамович

Смерть
03.06.1989
г. Гурьев, Казахская ССР
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