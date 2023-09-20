Исакова (Прокофьева) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова (Прокофьева) Анна Семеновна

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Место рождения

Смыгарев, Завражная волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокофьев Семен Иванович

Мать: не указана

Смыгарев, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаков Андрей Павлович

Отец ребёнка: Исаков Павел Иванович

Бракосочетание
Около 1888

Муж: Исаков Павел Иванович

Рождение ребёнка
04.11.1889 ст.

Сын: Исаков Николай Павлович

Отец ребёнка: Исаков Павел Иванович

Журавлёво, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.06.1897 ст.

Сын: Исаков Владимир Павлович

Отец ребёнка: Исаков Павел Иванович

Журавлёво, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.02.1902 ст.

Сын: Исаков Виталий Павлович

Отец ребёнка: Исаков Павел Иванович

Журавлёво, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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