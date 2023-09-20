Исакова (Прокофьева) Анна Семеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прокофьев Семен Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Исаков Павел Иванович
Бракосочетание
Около 1888
Рождение ребёнка
04.11.1889 ст.
Отец ребёнка: Исаков Павел Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1897 ст.
Отец ребёнка: Исаков Павел Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1902 ст.
Отец ребёнка: Исаков Павел Иванович
Смерть
Неизвестно