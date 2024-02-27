Шевченко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Болдырева) Александра

Рождение ребёнка
1967

Сын: Шевченко Игорь

Мать ребёнка: (Болдырева) Александра

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Болдырева) Александра

Смерть
Неизвестно

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