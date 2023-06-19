Хренников Козма Асеев сын
Место рожденияЕлец Липецкой области
Дата рождения1708
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Хренников Асей (Осей Евсей) (Осей, Евсей) Васильевич
Мать: не указана
Елец Липецкой области
Рождение ребёнка
1729
Сын: Хренников Иван Козмин сын
Мать ребёнка: Хренникова Матрена Григорьевна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Хренников Фома Козмин сын
Мать ребёнка: Хренникова Матрена Григорьевна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Хренников Илья Козмин сын
Мать ребёнка: Хренникова Матрена Григорьевна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Хренников Матвей Козмин сын
Мать ребёнка: Хренникова Матрена Григорьевна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Хренников Илья Козмин сын
Мать ребёнка: Хренникова Матрена Григорьевна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Хренникова Агриппина Козьмина дочь
Мать ребёнка: Хренникова Матрена Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1758