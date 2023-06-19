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Хренников Козма Асеев сын

Место рождения

Елец Липецкой области

Дата рождения

1708

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Хренников Асей (Осей Евсей) (Осей, Евсей) Васильевич

Мать: не указана

Елец Липецкой области
Рождение ребёнка
1729

Сын: Хренников Иван Козмин сын

Мать ребёнка: Хренникова Матрена Григорьевна

Рождение ребёнка
1732

Сын: Хренников Фома Козмин сын

Мать ребёнка: Хренникова Матрена Григорьевна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Хренников Илья Козмин сын

Мать ребёнка: Хренникова Матрена Григорьевна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Хренников Матвей Козмин сын

Мать ребёнка: Хренникова Матрена Григорьевна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Хренников Илья Козмин сын

Мать ребёнка: Хренникова Матрена Григорьевна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Хренникова Агриппина Козьмина дочь

Мать ребёнка: Хренникова Матрена Григорьевна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хренникова Матрена Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Смерть
1758
Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область