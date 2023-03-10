Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Пелагея Иванова
Пелагея Иванова
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1846
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван Федоров
1817 г.р.
Мать
Марфа Михайлова
1817 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец:
Иван Федоров
Мать:
Марфа Михайлова
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия