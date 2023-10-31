Исаков Антоний Федорович
Место рождения
Дата рождения02.12.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1859 ст.
Отец: Исаков Федор Алексеевич
Мать: Исакова Степанида
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
18.01.1884 ст.
Жена: Исакова Ирина Васильевна
Первый брак. Поручители по жениху: Прокопий Иванович Исаков, Кузьма (Косьма) Егорович Каракчиев, Афанасий Иванович Исаков. Поручители по невесте: Афанасий Иванович Исаков, Иван Алексеевич Исаков, Ку... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1884
Мать ребёнка: Исакова Ирина Васильевна
Бракосочетание
1901 ст.
Второй брак
Бракосочетание
10.02.1908 ст.
Третий брак
Смерть
Неизвестно