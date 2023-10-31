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Исаков Антоний Федорович

Место рождения

Першинская, Сторожевский район, Автономная область Коми

Дата рождения

02.12.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1859 ст.

Отец: Исаков Федор Алексеевич

Мать: Исакова Степанида

Першинская, Сторожевский район, Автономная область Коми
Работа или профессия
Неизвестно
Першинская, Сторожевский район, Автономная область Коми
Крестьянин
Бракосочетание
18.01.1884 ст.

Жена: Исакова Ирина Васильевна

Першинская, Сторожевский район, Автономная область Коми
Первый брак. Поручители по жениху: Прокопий Иванович Исаков, Кузьма (Косьма) Егорович Каракчиев, Афанасий Иванович Исаков. Поручители по невесте: Афанасий Иванович Исаков, Иван Алексеевич Исаков, Ку... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1884

Сын: Исаков Андрей Антонович

Мать ребёнка: Исакова Ирина Васильевна

Першинская, Сторожевский район, Автономная область Коми
Бракосочетание
1901 ст.

Жена: Ветошкина Ирина Михайловна

Второй брак
Бракосочетание
10.02.1908 ст.

Жена: Пименова Анна Георгиевна (Егоровна)

Третий брак
Смерть
Неизвестно

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