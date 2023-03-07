Трегубова (Банина) Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова (Банина) Ксения Иванова

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Место рождения

поч. Переушинский, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Переушинский, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Трегубов Логин Пименов

Отец ребёнка: Трегубов Пимен Никитин

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Трегубов Никита Пименов

Отец ребёнка: Трегубов Пимен Никитин

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Трегубов Карп Пименов

Отец ребёнка: Трегубов Пимен Никитин

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Ефимия Пименова

Отец ребёнка: Трегубов Пимен Никитин

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Пимен Никитин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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