Трегубова (Банина) Ксения Иванова
Место рожденияпоч. Переушинский, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Переушинский, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1753
Отец ребёнка: Трегубов Пимен Никитин
Рождение ребёнка
Около 1756
Отец ребёнка: Трегубов Пимен Никитин
Рождение ребёнка
Около 1759
Отец ребёнка: Трегубов Пимен Никитин
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Ефимия Пименова
Отец ребёнка: Трегубов Пимен Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762