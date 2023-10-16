Смирнов Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Смирнова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Николай Геннадьевич
Мать ребёнка: Смирнова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Лидия
Живет в д.Ермино Шахунского р-на Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Геннадьевна
Живет в Прибалтике
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Геннадьевич
Смерть
Неизвестно
Жили в д.Ермино Шахунского р-на