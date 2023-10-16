Смирнов Геннадий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Геннадий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Смирнова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай Геннадьевич

Мать ребёнка: Смирнова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Лидия

Живет в д.Ермино Шахунского р-на Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Живет в Прибалтике
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Жили в д.Ермино Шахунского р-на
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