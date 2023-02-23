Ефремова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Марфа

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Место рождения

Село Белый Колодезь , Суджанский уезд , Курская губерния

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Белый Колодезь , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Ефремов Никита Филиппович

Отец ребёнка: Ефремов Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Ефремов Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Ефремов Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Акилина Филипповна

Отец ребёнка: Ефремов Филипп Васильевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Филипп Васильевич

Смерть
Неизвестно
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