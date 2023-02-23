Ефремова Марфа
Место рожденияСело Белый Колодезь , Суджанский уезд , Курская губерния
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Белый Колодезь , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ефремов Никита Филиппович
Отец ребёнка: Ефремов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ефремов Андрей Филиппович
Отец ребёнка: Ефремов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Акилина Филипповна
Отец ребёнка: Ефремов Филипп Васильевич
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно