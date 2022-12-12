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Насибулла

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Место рождения

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1924

Сын: Садыков Самигулла Насибулла улы

Мать ребёнка: Садыкова Сарвария Садык кызы

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Сын: Садыков Шафигулла Насибулла улы

Мать ребёнка: Садыкова Сарвария Садык кызы

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1929

Дочь: Садыкова Зайнап Насибулла кызы

Мать ребёнка: Садыкова Сарвария Садык кызы

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1931

Сын: Садыков Зиннатулла Насибулла улы

Мать ребёнка: Садыкова Сарвария Садык кызы

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садыкова Сарвария Садык кызы

Смерть
Неизвестно
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