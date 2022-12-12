Насибулла
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Садыков Самигулла Насибулла улы
Мать ребёнка: Садыкова Сарвария Садык кызы
Рождение ребёнка
1928
Сын: Садыков Шафигулла Насибулла улы
Мать ребёнка: Садыкова Сарвария Садык кызы
Рождение ребёнка
14.04.1929
Дочь: Садыкова Зайнап Насибулла кызы
Мать ребёнка: Садыкова Сарвария Садык кызы
Рождение ребёнка
09.09.1931
Сын: Садыков Зиннатулла Насибулла улы
Мать ребёнка: Садыкова Сарвария Садык кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно