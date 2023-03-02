Баранов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1942

Дата смерти

08.04.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1943 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1962

Сын: Баранов Игорь

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
07.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
08.04.1991
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