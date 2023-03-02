Баранов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1942
Дата смерти08.04.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1962
Сын: Баранов Игорь
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
07.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
08.04.1991