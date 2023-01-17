Щучкина Марья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щучкина Марья Федоровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1759 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1760 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Щучкин Афанасий Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1782 ст.

Сын: Щучкин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Щучкин Афанасий Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1787 ст.

Дочь: Ольга Афанасьевна

Отец ребёнка: Щучкин Афанасий Михайлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Дочь: Елизавета Афанасьевна

Отец ребёнка: Щучкин Афанасий Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.12.1793 ст.

Сын: Щучкин Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Щучкин Афанасий Михайлович

Рождение ребёнка
20.01.1795 ст.

Дочь: Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Щучкин Афанасий Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.04.1797 ст.

Дочь: Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Щучкин Афанасий Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щучкин Афанасий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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