Щучкина Марья Федоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1760 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Щучкин Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1782 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1787 ст.
Дочь: Ольга Афанасьевна
Отец ребёнка: Щучкин Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Дочь: Елизавета Афанасьевна
Отец ребёнка: Щучкин Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
16.12.1793 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
20.01.1795 ст.
Дочь: Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Щучкин Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
16.04.1797 ст.
Дочь: Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Щучкин Афанасий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно