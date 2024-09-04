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Бодров Владимир Иванович

Место рождения

Барятино, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Бодров Иван Митрофанович

Мать: Бодрова (Серпецкая) Прасковья Степановна

Барятино, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Барятино, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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