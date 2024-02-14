Шафиков Диней Закирович 06.09.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШафиков Диней Закирович

Шафиков Диней Закирович

Место рождения

Башкирская АССР, Белебеевский район, с. Знаменка

Дата рождения

06.09.1924

Дата смерти

13.06.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкирская АССР, Белебеевский район, с. Знаменка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шафикова ?

Рождение ребёнка
12.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шафикова ?

с. Знаменка Белебеевского района БАССР
Смерть
13.06.1983

Мы используем куки для улучшения работы сайта.