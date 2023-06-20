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(Коврижных) Пелагея Коврижных
(Коврижных) Пелагея Коврижных
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Место рождения
д. Доровская
Дата рождения
1758
Пол
Женский
Отец
Коврижных Тимофей Коврижных
1741 г.р.
Мать
Коврижных (Новоселова) Стефанида Новоселова
1737 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец:
Коврижных Тимофей Коврижных
Мать:
Коврижных Стефанида Новоселова
д. Доровская
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