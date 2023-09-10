Комарова (Кривецкая) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Кривецкая) Мария Ильинична

Место рождения

Галик, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

09.12.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1891

Отец: Кривецкий Илья Михайлович

Мать: Кривецкая Мария Григорьевна

Галик, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Григорий Фомич

Отец ребёнка: Комаров Фома Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Роман Фомич

Отец ребёнка: Комаров Фома Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Фома Филиппович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Комаров Иосиф Фомич

Отец ребёнка: Комаров Фома Филиппович

Лиманное, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Комаров Адам Фомич

Отец ребёнка: Комаров Фома Филиппович

Черниговка, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Комарова Анастасия Фомична

Отец ребёнка: Комаров Фома Филиппович

Черниговка, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Комарова Мария Фомична

Отец ребёнка: Комаров Фома Филиппович

Черниговка, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно

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