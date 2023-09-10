Комарова (Кривецкая) Мария Ильинична
Место рождения
Дата рождения09.12.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1891
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Комаров Фома Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Роман Фомич
Отец ребёнка: Комаров Фома Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Комаров Иосиф Фомич
Отец ребёнка: Комаров Фома Филиппович
Лиманное, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1923
Сын: Комаров Адам Фомич
Отец ребёнка: Комаров Фома Филиппович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Комарова Анастасия Фомична
Отец ребёнка: Комаров Фома Филиппович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Комарова Мария Фомична
Отец ребёнка: Комаров Фома Филиппович
Смерть
Неизвестно