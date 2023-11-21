Bilinski Theodorus — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bilinski Theodorus

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Пол

Мужской

Отец

Между 1755 и 1765 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Bilinski Joannes (Jan)

Мать: Maria

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