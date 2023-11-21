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Bilinski Theodorus
Bilinski Theodorus
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1787
Пол
Мужской
Отец
Bilinski Joannes (Jan)
Между 1755 и 1765 г.р.
Мать
Maria
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец:
Bilinski Joannes (Jan)
Мать:
Maria
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